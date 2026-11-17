Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске обнаружили незаконную свалку на участках, принадлежащих сразу двум собственникам. Отходами завалена территория на улице Рокоссовского, которая находится в собственности муниципалитета и Омской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами проверит соблюдение природоохранного законодательства и правил обращения с отходами производства и потребления.

По итогам проверки прокуратура оценит действия ответственных лиц и при необходимости примет меры реагирования.

Напомним, ранее сообщалось, что территорию нелегальной свалки на окраине Омска планируют превратить в огромную автостоянку.