Солнце, ветер и вода: в Омской области ищут альтернативу дымящим ТЭЦ

Промышленный регион делает осторожный поворот в сторону «зеленой» энергетики.

Фото создано при помощи ИИ

Омск исторически закрепил за собой статус крупного промышленного центра, где привычная картина – дымящие над горизонтом трубы заводов и ТЭЦ. Однако в последние годы регион начал делать первые шаги в сторону «зеленой» энергетики. Уже реализовано несколько подобных проектов, которые доказали жизнеспособность «зеленых» методов добычи электроэнергии.

Необходимость такого перехода продиктована не только технологическим прогрессом, но и жалобами омичей. Качество воздуха в городе регулярно становится темой для гневных постов в социальных сетях: жители часто фиксируют смог и едкие запахи, связывая их с работой теплоэлектроцентралей на угле.

Фото: t.me/HocenkoVP

Традиционные ТЭЦ, построенные десятилетия назад, остаются главными источниками выбросов и уже не соответствуют современным экологическим требованиям. В этой связи альтернативные источники энергии становятся для Омска реальным шансом на чистое небо.

Как сообщили «Омск-информу» в министерстве энергетики региона, власти уделяют особое внимание развитию альтернативных источников энергии не только из-за экологии.

– Особое внимание в регионе уделяется развитию альтернативной энергетики, это связано с тем, что омская энергосистема с точки зрения собственной генерации электрической энергии является дефицитной, – отметили в Минэнерго.

У «зеленых» методов добычи электроэнергии есть и еще одно преимущество: построить маленькую электростанцию в разы дешевле и быстрее, чем огромную ТЭЦ.

Энергия солнечных дней

Фото создано при помощи ИИ

Омская область обладает уникальным природным активом, который долгое время оставался недооцененным: в регионе фиксируется более 300 солнечных дней в году. Этот показатель сопоставим с южными курортами и делает Омск идеальной площадкой для развития солнечных электростанций.

Первым большим шагом в этом направлении стал проект на промышленном гиганте региона. В 2019 году солнечную электростанцию запустили на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Несмотря на относительно малую мощность, она успешно обеспечивает энергией внутренние объекты предприятия. Стоимость этого проекта не разглашалась, но он стал первой электростанцией, работающей на энергии небесного светила.

Следом подтянулись районы области. В 2020 году в Нововаршавском районе заработала СЭС мощностью 30 МВт. Станция, состоящая из 2700 панелей, раскинулась на 2,5 га земли и, по заявлениям властей, способна снабжать электричеством тысячи жителей.

Годом позже, в 2021-м, в строй ввели еще один объект аналогичной мощности. В Русско-Полянском районе возвели электростанцию на 84 тыс. модулей. Она заняла территорию площадью более 80 гектаров.

Строительством всех трех станций занималась группа компаний «Хевел» из Чувашской Республики. Суммарные инвестиции только в сельские объекты составили внушительные 4,8 млрд рублей.

Останавливаться на достигнутом власти не планируют. Недавно было объявлено о планах строительства еще одной СЭС на территории региона с объемом вложений более 2 млрд рублей. Как отметили в правительстве Омской области, объекты солнечной генерации позволят повысить надежность и качество электроснабжения в регионе, а также не будут сильно бить по экологии.

Однако путь к «солнечному будущему» не обходится без облаков. В ходе проработки нового проекта специалисты уже выявили ряд сложностей, которые могут сорвать сроки ввода объекта в эксплуатацию. Чтобы не допустить превращения новой СЭС в долгострой, правительство региона сейчас занимается решением возникающих проблем.

Фото создано при помощи ИИ

У солнечных электростанций, помимо очевидных плюсов, есть и минусы. Эффективность солнечных панелей не является константой: при перегреве их КПД начинает заметно снижаться, что создает парадокс – в самый пик зноя отдача может быть меньше ожидаемой. Кроме того, выработка энергии напрямую зависит от капризов погоды и сезонности, ведь в условиях затяжной облачности или короткого светового дня зимой, когда солнца в Сибири значительно меньше, производительность станций закономерно падает.

Не менее острым остается вопрос утилизации отработавших свой век панелей: их крайне тяжело и дорого перерабатывать, что в будущем может создать для региона новую экологическую проблему.

Закрывайте форточку, тушите свет

GigaChat

В отличие от солнечной генерации, которая уже становится привычной частью регионального ландшафта, ветряных электростанций в Омской области на данный момент нет. Однако тишина в этом сегменте может быть временной.

По прогнозам экспертов, первая в Сибири ветровая электростанция (ВЭС) должна быть построена в регионе к 2029 году. Ветропотенциал Омской области оценивается специалистами крайне высоко, хотя они отмечают, что такие проекты считаются прерогативой приморских территорий.

Интерес к региону со стороны крупных игроков отрасли подтверждается конкретными планами. Представители структуры «Росатом возобновляемая энергия» ранее заявляли о намерении запустить к 2029 году ВЭС мощностью 18,35 МВт.

Сейчас инвестор находится на этапе выбора оптимальной площадки, рассматривая сразу шесть районов области: Кормиловский, Омский, Марьяновский, Таврический, Черлакский и Нововаршавский. Последний уже имеет опыт работы с «зелеными» технологиями, успешно эксплуатируя солнечные панели.

Фото создано при помощи ИИ

Однако и здесь все не так безоблачно. Одной из главных претензий к ВЭС традиционно является шумовое загрязнение: вращение гигантских лопастей создает постоянный гул и вибрации, что делает невозможным их размещение в непосредственной близости от городов и поселков.

Другим критическим фактором остается крайняя нестабильность источника энергии. Ветер непостоянный: его затишье или, напротив, штормовые порывы делают выработку электричества непредсказуемой. Это требует создания мощных систем аккумулирования или наличия резервных мощностей традиционной генерации, что значительно удорожает итоговую стоимость «зеленого» киловатта. К тому же в условиях суровых сибирских морозов возникает риск обледенения лопастей, что не только снижает КПД установки, но и создает прямую угрозу механических поломок дорогостоящего оборудования, ремонт которого в таких условиях может затянуться на неопределенный срок.

Зажечь лампу от Иртыша

Фото создано при помощи ИИ

Перспективы «зеленой» генерации в регионе не ограничиваются только небом; определенные надежды возлагаются и на водные ресурсы, а именно на амбициозный проект малой гидроэлектростанции. Ее планируют возвести на базе Красногорского водоподъемного гидроузла.

Строительство этого сложного инженерного сооружения началось еще в 2011 году, после долгого простоя работы возобновились лишь благодаря федеральной поддержке. На текущий момент завершение первого этапа стройки намечено на 2026 год, а документация по второму этапу проходит государственную экспертизу, что делает обсуждение энергетической составляющей объекта своевременным, но все еще гипотетическим.

Минтранс Омской области

Идея интеграции малой ГЭС мощностью до 8 МВт в конструкцию гидроузла изначально принадлежала проектировщикам объекта и сейчас находится в активной стадии обсуждения. В отличие от солнечных станций, которые уже успешно работают в на юге области, реализация гидроэнергетического проекта упирается в специфические сроки строительства. Если для тепловой генерации или СЭС циклы возведения понятны и относительно коротки, то для гидроэнергетики нормативные шесть лет зачастую оказываются недостаточными, учитывая необходимость подготовки ложа водохранилища и возведения плотины. Это требует не только оперативного вмешательства властей, но и решения серьезных нормативно-законодательных вопросов.

Инвестиционный интерес к проекту проявляет компания «Росатом сервис», представители которой выразили готовность выступить в роли инвестора, соинвестора или поставщика необходимого оборудования. Окончательное решение зависит от согласования с региональным правительством и поиска надежного источника финансирования. Пока что проект ГЭС на гидроузле остается в смелых планах. Как, впрочем, и сам гидроузел.

Начать с малого – с газа

omskinform.ru

Параллельно с развитием возобновляемых источников энергии в Омске обсуждается необходимость радикальной модернизации базовой генерации, а именно перевода ТЭЦ с экибастузского угля на природный газ. Большинство городских станций проектировались и возводились еще в советский период, когда приоритетом было освоение угольных месторождений, а экологические последствия отодвигались на второй план. Сегодня последствия такой стратегии видны невооруженным глазом: характерные выбросы фиксируются омичами буквально каждую неделю.

Одной из ключевых проблем для инженеров остается обеспечение необходимой пропускной способности газопроводов. По оценкам властей, реальные перспективы масштабного перевода ТЭЦ на голубое топливо можно обсуждать только к 2029–2030 годам.

omskinform.ru

Экономическое обоснование подключения крупнейших теплоэлектроцентралей города к газораспределительным сетям было разработано специалистами еще в 2019–2020 годах, однако практическая реализация упирается в отсутствие технической возможности со стороны поставщиков топлива.

Для полноценного запуска процесса необходимо строительство газопровода протяженностью около 450 километров до специального распределительного пункта, к которому впоследствии будут подсоединены котлы станций.

Отметим, что на ТЭЦ-4 один из котлов уже работает на газе, однако в текущих условиях руководство предприятия по-прежнему отдает предпочтение углю, используя газ лишь эпизодически.

«Зеленое» будущее омской энергетики пока остается заложником сложной логистики и масштабных капиталовложений, требующих системного подхода. Единственным по-настоящему работающим и динамично развивающимся сегментом новой энергетики в регионе остается солнце. Реальные миллиардные инвестиции, тысячи установленных панелей в Нововаршавке и Русской Поляне, а также действующая станция на территории нефтезавода – это тот фундамент, который уже сегодня выдает «чистые» мегаватты в сеть.

Фото: freepik.com

Все остальные «зеленые» инициативы пока остаются в статусе теоретических дискуссий, проектных изысканий и долгосрочных стратегий. Ветрогенерация, несмотря на высокий потенциал, существует лишь в виде планов на 2029 год, сталкиваясь с логистическими вызовами. Проект малой ГЭС на Красногорском гидроузле и вовсе напрямую зависит от завершения многолетнего долгостроя, что делает его запуск делом отдаленного будущего. Даже перевод омских ТЭЦ на более экологичный газ вместо угля «буксует» из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и огромной стоимости реализации.

В итоге Омск оказывается в ситуации, когда «экологический рывок» совершается лишь на одном фланге. Для действительно внушительных результатов Омской области стоит либо всесторонне развивать альтернативные энергетические проекты, либо значительно вложиться в тот, который уже показал свою работоспособность. Нововаршавская и Русско-Полянская солнечные электростанции суммарно вырабатывают 70 млн. кВт. ч. Все три СЭС Омской области в прошлом, 2025 году, покрыли 2 % от общего потребления электроэнергии региона, что все равно сравнительно мало на фоне гигантов омской энергетики – теплоэлектроцентралей.

Пока же омичам остается рассчитывать на экибастузский уголь, из которого «производят» электроэнергию и тепло на омских ТЭЦ, и солнце, светящее над регионом чаще, чем в остальной Сибири. Что дальше, покажет время.