Омск-Информ
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·Промышленность

Уже определены перспективные площадки в шести районах Омской области.

В Омской области состоялся День «Росатома», основные темы были посвящены развитию промышленности. На встрече стало известно, что к 2029 году в Омской области будет построена первая в Сибири ветроэлектростанция мощностью 18,35 МВт.

– Ветропотенциал для размещения объектов в регионе мы оцениваем как высокий. Пока это будет достаточно небольшой ветропарк, но мы надеемся по итогам конкурсных отборов в 2025 году увеличить этот объем, – сказал директор компании «Росатом Возобновляемая энергия» Егор Гринкевич.

Определены перспективные площадки в шести районах Омской области и возможные меры поддержки инвестиционных проектов местными властями. Кстати, если ситуация сложится благоприятно, то мощность запланированных к строительству в регионе ветроэлектростанций может быть увеличена до 400 МВт.

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·Промышленность

Уже определены перспективные площадки в шести районах Омской области.

В Омской области состоялся День «Росатома», основные темы были посвящены развитию промышленности. На встрече стало известно, что к 2029 году в Омской области будет построена первая в Сибири ветроэлектростанция мощностью 18,35 МВт.

– Ветропотенциал для размещения объектов в регионе мы оцениваем как высокий. Пока это будет достаточно небольшой ветропарк, но мы надеемся по итогам конкурсных отборов в 2025 году увеличить этот объем, – сказал директор компании «Росатом Возобновляемая энергия» Егор Гринкевич.

Определены перспективные площадки в шести районах Омской области и возможные меры поддержки инвестиционных проектов местными властями. Кстати, если ситуация сложится благоприятно, то мощность запланированных к строительству в регионе ветроэлектростанций может быть увеличена до 400 МВт.

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