·Промышленность

Через три года в Омской области построят первую в Сибири ветроэлектростанцию

Мощность будущей ветряной электростанции оценивается в 18 мегаватт.

В 2029 году в Омской области построят первую в Сибири ветровую электростанцию, сообщил гендиректор филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов. Эксперт высоко оценил ветропотенциал Омской области, хотя и оговорился, что развитие таких проектов – удел скорее приморских регионов.  

– Надо понимать, что для ветроэлектростанции важны не только большие ветровые нагрузки, но и логистика по доставке лопастей, потому что чем больше лопасти, тем больше коэффициент полезного действия у ветровой установки, – сказал Хлебов на пресс-конференции в ТАСС.

В прошлом году на Днях Ростатома в Омской области советник «Росатом возобновляемая энергия» Егор Гринкевич заявлял, что к 2029 году в регионе появится первая в Сибири ВЭС мощностью 18,35 МВт. Инвестор рассматривает для размещения объекта шесть районов: Кормиловский, Омский, Марьяновский, Таврический, Черлакский и Нововаршавский.

