Она будет производить не только электричество, но и тепло с удобрениями.

Биогазовые технологии рассматриваются как одно из перспективных направлений для Омской области, являющегося ведущим аграрным регионом Сибири, заявил заместитель генерального директора компании «Росатом сервис» Владимир Бредов. Ежегодно в регионе образуется около 3 млн тонн сельскохозяйственных отходов и примерно 142 тыс. тонн биоразлагаемых фракций мусора, которые потенциально могут быть использованы для работы биогазовых станций мощностью 3,6 МВт.

Такие станции способны не только вырабатывать электроэнергию, но и эффективно утилизировать отходы, а также производить жидкие и твердые органические удобрения. Как сообщает ТАСС, внедрение этих технологий решает важные экологические задачи, сокращая объем выбросов парниковых газов и вредных веществ, таких как сероводород.

Бредов отметил, что в Омской области целесообразно построить три биогазовые станции, каждая из которых будет способна вырабатывать до 10,8 МВт электроэнергии, 9,3 гигакалории тепла и 450 тыс. тонн удобрений в год. Это позволит снизить выбросы парниковых газов на 20 млн кубометров в год, уменьшить выбросы сероводорода на 100 тонн в год и переработать до 400 тыс. тонн органических отходов.

Ранее сообщалось, что в Омске обсуждается возведение ГЭС при Красногорском гидроузле.