Изначальный проект не предусматривал наличие электростанции.

Проектировщик Красногорского гидроузла, строящегося под Омском, предложил возвести на объекте малую гидроэлектростанцию мощностью до 8 МВт. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании «Росатом сервис»Владимир Бредов на встрече с представителями госкорпорации «Росатом» в Омской области. Изначально проект Красногорского гидроузла не предполагал возведения ГЭС.

– Проектировщик, который проектировал Красногорский гидроузел, предложил запроектировать в нем малую ГЭС. Выработка будет порядка 7-8 МВт, – цитирует Бредова агентство ТАСС.

Он также подчеркнул, что при содействии омского правительства компания готова инвестировать в проект новой электростанции.

– Если мы найдем общий язык с вашим правительством, то можем выступить в качестве инвестора, соинвестора или просто поставщика оборудования, – предложил представитель компании.

Красногорский водоподъемный гидроузел строится в районе села Красная Горка в Омской области с 2011 года. Плотина необходима для стабилизации уровня воды в Иртыше, который снизился из-за активного забора воды в Казахстане и Китае.

Завершение первого этапа строительства было запланировано на 2025-й, а в 2028 году сооружение собирались вводить в эксплуатацию. Однако год назад Красногорский гидроузел был готов лишь на 20 %, а в этом году уже успел засветиться в коррупционном скандале.