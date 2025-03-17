Строительная компания оштрафована за крупную взятку.

Прокуратура Омской области установила, что директор одной строительной компании за содействие в заключении госконтрактов на выполнение работ на Красногорском гидроузле передал взятку в размере более 1,2 млн рублей сотруднику КУ ОО «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Все обстоятельства выяснились в ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

– Прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тыс. рублей, – уточнено в релизе ведомства.

Организация оштрафована на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения. К тому же компания лишена права в течение двух лет принимать участие в государственных и муниципальных закупках.