Омской ТГК-11 вынесли предостережение из-за загрязнения от ТЭЦ-5

Роспотребнадзор провел проверку после жалоб омичей.

Фото: t.me/HocenkoVP

Омское управление Роспотребнадзора в среду, 4 февраля, официально объявило предостережение компании АО «ТГК № 11». Причиной для такой меры стали массовые жалобы горожан на состояние атмосферного воздуха в Центральном округе. Жители города уверены, что источником загрязнения является структурное подразделение предприятия – ТЭЦ-5.

Как следует из документов ведомства, обращения от омичей начали поступать еще в январе. Специалисты Роспотребнадзора планировали провести полноценную проверку на объекте и даже направили соответствующий запрос в областную прокуратуру. Однако надзорный орган в проведении контрольных мероприятий отказал. Свое решение прокуроры мотивировали тем, что согласно федеральному законодательству профилактика нарушений и снижение рисков являются более приоритетными мерами, чем непосредственные проверки.

В итоге ведомство ограничилось предостережением, напомнив энергетикам о необходимости строгого соблюдения санитарных норм и правил. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что профилактические мероприятия должны проводиться в полном объеме, чтобы исключить любое негативное влияние производственных факторов на здоровье жителей региона.