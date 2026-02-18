В Омской области построят солнечную электростанцию за 2 млрд рублей

Планов на «зеленую» энергетику становится все больше.

Фото создано при помощи ИИ

В областном Конгресс-холле прошло рабочее совещание, посвященное реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству очередной солнечной электростанции на территории региона. Общий объем вложений в новый энергетический объект превысит 2 млрд рублей.

Как сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, новая, практически безвредная электростанция повысит качество и надежность электроснабжения в регионе.

– Реализация проектов по строительству солнечной генерации позволит повысить надежность и качество электроснабжения в регионе, снизить потери в электросетях, а также будет способствовать сохранению окружающей среды, – рассказал Шпиленко.

В ходе проработки проекта Агентство развития и инвестиций выявило ряд административных и технических сложностей, требующих оперативного вмешательства властей для соблюдения графиков строительства. Сейчас правительство занимается предупреждением и решением таких проблем.

В обсуждении приняли участие представители профильных областных министерств – имущественных отношений и энергетики, а также специалисты городской администрации и регионального Агентства развития и инвестиций.

Напомним, что в Омской области уже запущены две аналогичные станции – в Нововаршавском и Русско-Полянском районах. Общая стоимость этих объектов составила 4,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в регионе планируют построить еще и ветряную электростанцию.