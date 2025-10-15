Омская ТЭЦ может работать на газе, но все равно жжет уголь и отравляет воздух

На ТЭЦ-4 установлен котел для работы на газе, но станция продолжает использовать уголь.

omskinform.ru

Заместитель технического директора АО «ТГК-11» Александр Сериков объяснил, почему омские ТЭЦ не переводят на газ. По его словам, экономическое обоснование подключения теплоэлектроцентралей Омска к газопроводу существует уже 5 лет.

– Мы еще в 2019–2020 годах разработали экономические обоснования проекта по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, – сообщил замдиректора.

Реализацией проекта строительства газопровода должна заняться газовая компания, однако пока технической возможности для этого нет.

– На сегодняшний день технической возможности нет. По сути, с их стороны нужно проложить трубопровод в сторону ТЭЦ-5 до газораспределительного пункта, который мы должны построить, и подсоединить к нему котлы, – пояснил Сериков.

В свою очередь, в газовой компании заявили, что им нужно разработать технико-экономическое обоснование на трубопровод длиной около 450 километров. При этом газовый котел уже установлен на ТЭЦ-4. Правда, работает он не часто: руководство станции отдает предпочтение углю.

