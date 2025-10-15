Свищи, поломки, майнеры: омские ТЭЦ стали большой проблемой для города

Ростехнадзор и прокуратура выявили 2105 замечаний на теплоэлектроцентралях Омска.

Stable Diffusion

Заместитель технического директора АО «ТГК-11» Александр Сериков рассказал о тысячах замечаний, выявленных на омских ТЭЦ. По его словам, Ростехнадзор и прокуратура выявили 2105 замечаний на теплоэлектроцентралях Омска, 641 замечание находится в процессе устранения.

Сейчас в исполнительном производстве находится 166 нарушений. Из них устранено 91. Еще 18 будут устранены в октябре, а 20 имеют длительный характер.

Принадлежащая компании ТЭЦ-4 недавно засветилась в скандале – следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя технического директора централи и четырех физических лиц. Их обвиняют в незаконном майнинге криптовалюты и коммерческом подкупе.

В середине прошлого месяца внеплановая проверка Ростехнадзора выявила 65 нарушений на ТЭЦ-5. Протокол рейда был направлен в суд для возможного принятия решения о приостановке работы ТЭЦ из-за неудовлетворительного состояния оборудования.

В конце лета живущие рядом с ТЭЦ-5 омичи заметили белый пар, валящий из труб и окон предприятия. Как выяснили специалисты надзорного ведомства, кубометры пара образовались из-за отключения котла, а котел прекратил работу из-за свища.