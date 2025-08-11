Омск-Информ
·Общество

Котлоагрегат отключился от паропровода из-за свища.
Ростехнадзор объявил «ТГК-11» предостережение о недопустимости нарушений. Причиной стало отключение одного из котлов от паропровода, которое произошло 20 июля. В этот день омичи наблюдали белый пар, который валил из всех окон здания ТЭЦ-5.
– Согласно оперативному сообщению котлоагрегат № 8 отключился от главного паропровода действием защиты «погасание факела в топке». Причина отключения – образование свища на панели № 9, – говорится в итогах проверки.
Отметим, в феврале прошлого года на ТЭЦ произошло снижение параметров теплоносителя. Причиной этого также назвали свищ, который образовался на котлоагрегате № 9. Тогда генеральный директор ТГК-11 Олег Хилько заявил, что котлы будут ремонтировать.
Андрей Андреев
Андрей Андреев