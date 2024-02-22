Как оказалось, образовался свищ на одном из котлоагрегатов. Его устраняю, и к вечеру оборудование должно заработать.

Как оказалось, образовался свищ на одном из котлоагрегатов. Его устраняют, и к вечеру оборудование должно заработать.

Мэр Омска Сергей Шелест вместе со своим первым заместителем Евгением Фоминым и прокурором Омска Павлом Поповым приехали на ТЭЦ-5, чтобы разобраться в ситуации со снижением теплоэлектроцентралью температурных параметров. Информация об этом появилась вчера.

– Причиной стал свищ на котлоагрегате № 9. Сейчас его устранением занимаются соответствующие специалисты, и к вечеру котел планируется запустить. Параллельно было дозагружено остальное оборудование, что позволяет подавать тепло и горячую воду штатно, без отключения потребителей, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Генеральный директор ТГК-11 Олег Хилько подробно рассказал чиновникам и прокурору, как будут ремонтироваться эта и другие ТЭЦ, а также как будет обновляться их техническая база. Воспоминания о декабрьских холодах в квартирах еще свежи в памяти многих омичей.