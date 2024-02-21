Произошло это из-за того, что по ночам стоит холодная погода, поэтому за тепловыми сетями нужно следить.

Произошло это из-за того, что по ночам стоит холодная погода, поэтому за тепловыми сетями нужно следить.

На омской ТЭЦ-5 вновь произошло снижение параметров теплоносителя. Такие сообщения стали приходить омичам от управляющих компаний. В них УК ссылаются на факсограмму, датированную сегодняшним числом.

– В связи с низкими температурами наружного воздуха в ночное время суток и сниженными параметрами теплоносителя на ТЭЦ-5 необходимо контролировать работу тепловых сетей и систем теплопотребления, – говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили телефон диспетчерской службы: 40-06-91.

Отметим, что такие же факсограммы рассылались в декабре прошлого года. Тогда тоже происходило снижение параметров теплоносителя во время аномальных морозов. В тот период большое количество омичей жаловались на холод в квартирах.