·Промышленность

Губернатор рассказал, когда омские ТЭЦ переводут на газ

Станции изначально строились под уголь из Казахстана.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на сегодняшней пресс-конференции рассказал о перспективах перевода омских ТЭЦ на газ. Он напомнил, что станции строились в Советском Союзе под экибастузский уголь. Тогда в приоритете было развитие месторождений, а об экологии мало кто задумывался.

– Те выбросы, которые со станции происходят, их не видеть нельзя – они есть, но они есть везде, где топят углем. В основном в регионах Сибири, где уровень газификации не такой высокий, – рассказал глава региона.

По словам Хоценко, проблема с переводом ТЭЦ на газ движется к решению, но дело осложняется огромной стоимостью проекта и трудностью некоторых технических решений. Например, инженерам предстоит решить проблему с пропуском газа по трубопроводам. По словам губернатора, это перспектива 2029–2030 годов.

