Энергетики продолжают обсуждать строительство ГЭС на гидроузле под Омском

Возможность установки малой гидроэлектростанции мощностью до 8 МВт на строящемся Красногорском гидроузле под Омском остается в стадии обсуждения, заявил гендиректор филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов.

В апреле 2025 года на Днях Ростата в Омской области заместитель генерального директора компании «Ростатом сервис» Владимир Бредов сообщил, что организация изучает такую возможность, а инициатива по возведению малой ГЭС поступила от проектировщиков объекта.

– Этот проект рассматривался на этапе активного обсуждения вместе с правительством Омской области, – сказал Хлебов. – Вопрос сделать не просто гидроузел, а гидроузел с возможностью выработки электроэнергии. Такая гипотетическая возможность есть, вопрос в том, кто будет инвестором этой стройки. У нас в Сибири мощнейший гидропотенциал, но жизненный цикл, что мы отводим на проекты, составляет шесть лет. Есть четкое понимание с учетом подготовки ложа водохранилища, строительства плотины, что те сроки, которые отводятся под тепловую генерацию, неприемлемы для жизненного цикла строительства гидрогенерации. Поэтому надо решить вопрос нормативно-законодательный, и я уверен, что за развитием гидропотенциала Сибири – будущее.

Ранее представитель Росатома отмечал, что компания готова выступить инвестором, соинвестором или поставщиком оборудования при согласовании с региональными властями.

Гидроузел в районе Красной Горки Омского района начали строить в 2011 году. Продолжительное время работы на объекте не велись и были возобновлены при финансовой поддержке федерального центра. Первый этап строительства планируют закончить в 2026 году, проектно-сметная документация для второго этапа готова, сейчас она находится на государственной экспертизе.