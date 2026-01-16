Силовики надеются отдать под суд омскую «распорядительницу строек» Фролову

Экспертиза показала, что строительство дома на Пригородной представляло опасность для целостности соседних многоэтажек.

Фото: t.me/prok_omsk

Омские следователи намерены довести до суда дело бывшего первого замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Татьяны Фроловой. Чиновница выдала разрешение на строительство дома на улице Пригородной компании «Мирапорт». О статусе дела рассказал «Омск-информу» заместитель председателя СУ СК по Омской области Михаил Зайцев.

Бывший заместитель руководителя департамента архитектуры обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным силовиков, Фролова незаконно выдала разрешение на строительство жилого дома на улице Пригородной в городке Нефтяников. Во время забивки свай соседняя многоэтажка пошла трещинами, жители встревожились, вмешались силовики. В итоге дом запретили строить, а на Фролову завели уголовное дело. Ее сначала задержали, а потом отправили под домашний арест с запретом определенных действий. Этот актуальный статус не помешал чиновнице получить новую должность. 2 июня прошлого года она заняла пост заместителя главы Октябрьского округа Омска.

Впрочем, по словам Михаила Зайцева, несмотря на продолжение карьеры в структурах мэрии, Татьяна Фролова не утратила статус обвиняемой.

– Процессуальный статус обвиняемой прежний. Мнение следствия не изменилось. После получения заключений всех назначенных следствием строительных экспертиз, уголовное дело будет направлено прокурору, – заявил Зайцев редакции.

Следователи продолжают еще несколько экспертиз, которые выявят, связано ли начало строительства многоэтажки с появлением трещин в соседних домах. Уже известно, что работы проводили неправильно. Вместо того чтобы бурить, сваи вбивали, и грунт мог сместиться. По данным инсайдера «Омск-информа», предварительно эксперт сделал вывод, что если бы многоэтажку на берегу Иртыша продолжили строить, то объект бы представлял угрозу.

– Даже проектная документация выполнена с нарушениями. Но застройщик утверждает другое. Окончательное решение экспертизы станет известно позже, – подчеркнул собеседник редакции.

Дело направят прокурору в этом году. Ранее сообщалось, что, по неофициальной информации, Татьяна Фролова подписывала документы, в которых не оказалось никаких нарушений. При этом проблемы с многоэтажкой, которая пошла трещинами после забивки свай на набережной, никуда не делись. Добавим, что чиновница ставила свою подпись под строительными проектами в городе с 2023 по 2024 год.