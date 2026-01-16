Омск-Информ
·Политика

Силовики надеются отдать под суд омскую «распорядительницу строек» Фролову

Экспертиза показала, что строительство дома на Пригородной представляло опасность для целостности соседних многоэтажек.

Омские следователи намерены довести до суда дело бывшего первого замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Татьяны Фроловой. Чиновница выдала разрешение на строительство дома на улице Пригородной компании «Мирапорт». О статусе дела рассказал «Омск-информу» заместитель председателя СУ СК по Омской области Михаил Зайцев.

Бывший заместитель руководителя департамента архитектуры обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным силовиков, Фролова незаконно выдала разрешение на строительство жилого дома на улице Пригородной в городке Нефтяников. Во время забивки свай соседняя многоэтажка пошла трещинами, жители встревожились, вмешались силовики. В итоге дом запретили строить, а на Фролову завели уголовное дело. Ее сначала задержали, а потом отправили под домашний арест с запретом определенных действий. Этот актуальный статус не помешал чиновнице получить новую должность. 2 июня прошлого года она заняла пост заместителя главы Октябрьского округа Омска.

Впрочем, по словам Михаила Зайцева, несмотря на продолжение карьеры в структурах мэрии, Татьяна Фролова не утратила статус обвиняемой.

–  Процессуальный статус обвиняемой прежний. Мнение следствия не изменилось. После получения заключений всех назначенных следствием строительных экспертиз, уголовное дело будет направлено прокурору, – заявил Зайцев редакции.

Следователи продолжают еще несколько экспертиз, которые выявят, связано ли начало строительства многоэтажки с появлением трещин в соседних домах. Уже известно, что работы проводили неправильно. Вместо того чтобы бурить, сваи вбивали, и грунт мог сместиться. По данным инсайдера «Омск-информа», предварительно эксперт сделал вывод, что если бы многоэтажку на берегу Иртыша продолжили строить, то объект бы представлял угрозу.

– Даже проектная документация выполнена с нарушениями. Но застройщик утверждает другое. Окончательное решение экспертизы станет известно позже, – подчеркнул собеседник редакции.

Дело направят прокурору в этом году. Ранее сообщалось, что, по неофициальной информации, Татьяна Фролова подписывала документы, в которых не оказалось никаких нарушений. При этом проблемы с многоэтажкой, которая пошла трещинами после забивки свай на набережной, никуда не делись. Добавим, что чиновница ставила свою подпись под строительными проектами в городе с 2023 по 2024 год.

