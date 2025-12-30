«Авангард» готовится разгромить «Барыс» на домашнем льду

Матч начнется в 19:30.

Сегодня, 30 декабря, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Барыс». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» в 19:30 по омскому времени.

Прошлая встреча «ястребов» с «барсами» завершилась победой «Авангарда». Игра закончилась со счетом 5:2. В тот день омский клуб установил новый личный рекорд скорострельности в КХЛ. На 25-й минуте матча «ястребы» забросили три шайбы подряд, которые уложились в 40 секунд. Авторами голов стали Михаил Котляревский, Михаил Гуляев и Василий Пономарев.

Напомним, что летом этого года «Барыс» возглавил экс-тренер омского клуба Михаил Кравец. В позапрошлом сезоне после разгромного поражения от «Локомотива» с ним расторгли контракт. Позже он сказал, что даже не подозревал, что его отправят в отставку. А затем и вовсе заявил, что в «Авангарде» ему воткнули нож в спину.