Омск-Информ
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·Спорт

После разгромного поражения от «Локомотива» с главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом расторгнут контракт.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о том, что главный тренер команды Михаил Кравец отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

Напомним, что сейчас «Авангард» уступает в серии ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:2. Накануне «ястребы» проиграли дома – 0:7. После игры Кравец заявил, что команду «опустили ниже канализации». Своим игрокам за игру он поставил «кол».

Сегодня «Авангард» отправится в Ярославль на третий матч серии, который состоится завтра.

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·Спорт

После разгромного поражения от «Локомотива» с главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом расторгнут контракт.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о том, что главный тренер команды Михаил Кравец отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

Напомним, что сейчас «Авангард» уступает в серии ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:2. Накануне «ястребы» проиграли дома – 0:7. После игры Кравец заявил, что команду «опустили ниже канализации». Своим игрокам за игру он поставил «кол».

Сегодня «Авангард» отправится в Ярославль на третий матч серии, который состоится завтра.

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