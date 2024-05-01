Бывший главный тренер «Авангарда» возглавил китайский клуб, базирующийся в Мытищах.

Бывший главный тренер «Авангарда» возглавил китайский клуб, базирующийся в Мытищах.

В первый день после открытия трансферного окна стало известно, где продолжит карьеру бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Опытный специалист стал главным тренером команды «Куньлунь Ред Стар», сообщили в пресс-службе этого клуба. Контракт заключен по схеме 1+1.

«Куньлунь» представляет в КХЛ Пекин, но уже несколько сезонов базируется в Мытищах. Китайская команда стала родной для болельщиков этого подмосковного города.

Напомним, что «Авангард» отправил Михаила Кравца в отставку 19 марта. Это случилось на следующий день после разгромного поражения от «Локомотива» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Тогда специалист заявлял, что новую работу искать не будет, но готов рассматривать предложения.

Михаил Кравец хорошо владеет английским языком, поэтому у него не должно возникнуть проблем в общении с многочисленными легионерами китайской команды. А первым новичком «Куньлуня», как ожидается, станет хорошо знакомый Кравцу защитник «Авангарда» Сергей Бойков, которого должны обменять на канадца Райана Меркли.