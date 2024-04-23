Бывший генеральный менеджер «Авангарда» не поддержал руководство клуба, которое уволило главного тренера посредине сезона.
Рашид Хабибулин, который в прошлом сезоне был генеральным менеджером «Авангарда», с удивлением воспринял отставку Михаила Кравца с должности главного тренера команды по ходу нынешнего плей-офф. Хабибулин не очень понял решение нынешнего генменеджера Антона Курьянова.
– Его [Кравца] напрямую ни в чем не обвиняют. Но сам этот процесс увольнения и то, как его обставили, говорит об этом. Тот же Курьянов, когда раньше выступал перед командой, повторял: «Мы – одна семья», он неоднократно делал акцент на этом. А потом хоп-хоп: и что-то не совсем нормальная семья, получается. Поступают с людьми не по-семейному и, что уж тут говорить, не по-человечески, – завил Хабибулин «Матч ТВ».
Рашид Хабибулин также отметил, что «Авангард» и при Михаиле Кравце мог зацепиться за серию с «Локомотивом», но шанса ему не дали.
Бывший генменеджер также сообщил, что руководство «Авангарда» в прошлом году его самого вовремя не уведомило о прекращении сотрудничества.