Бывший генеральный менеджер «Авангарда» не поддержал руководство клуба, которое уволило главного тренера посредине сезона.

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» не поддержал руководство клуба, которое уволило главного тренера посредине сезона.

Рашид Хабибулин, который в прошлом сезоне был генеральным менеджером «Авангарда», с удивлением воспринял отставку Михаила Кравца с должности главного тренера команды по ходу нынешнего плей-офф. Хабибулин не очень понял решение нынешнего генменеджера Антона Курьянова.

– Его [Кравца] напрямую ни в чем не обвиняют. Но сам этот процесс увольнения и то, как его обставили, говорит об этом. Тот же Курьянов, когда раньше выступал перед командой, повторял: «Мы – одна семья», он неоднократно делал акцент на этом. А потом хоп-хоп: и что-то не совсем нормальная семья, получается. Поступают с людьми не по-семейному и, что уж тут говорить, не по-человечески, – завил Хабибулин «Матч ТВ».

Рашид Хабибулин также отметил, что «Авангард» и при Михаиле Кравце мог зацепиться за серию с «Локомотивом», но шанса ему не дали.

Бывший генменеджер также сообщил, что руководство «Авангарда» в прошлом году его самого вовремя не уведомило о прекращении сотрудничества.