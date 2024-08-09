Бывший главный тренер «Авангарда» был так занят, что не нашел времени связаться со своим лучшим игроком.

Экс-главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец, уволенный по ходу Кубка Гагарина 2024 года, признался, что с тех пор не общался с лидерами своей бывшей команды. С капитаном «ястребов» Дамиром Шарипзяновым они обменялись резкими заявлениями в прессе, а лучшему нападающему команды Владимиру Ткачеву экс-тренер даже не позвонил, когда тот получил серьезную травму и выбыл на полгода.

– Дамир же всем сказал, что не успел мне позвонить. В принципе, и не позвонил, конечно. Но у человека ведь могут быть свои дела. А так мы достаточно хорошо всегда общались, у меня нет никаких претензий к Дамиру, желаю ему хорошей игры и обходиться без травм, – сказал Кравец в интервью «Чемпионату».

Позвонить Ткачеву его бывшему наставнику было некогда якобы из-за большой загруженности.

– Честно говоря, я был очень занят. В этой ситуации человек наверняка очень сильно переживает, думаю, пусть немножко все уляжется. И после я с ним обязательно переговорю, – заявил Кравец.

Сейчас Кравец тренирует китайский клуб «Куньлунь». Он рассчитывает вывести его в плей-офф и бороться за медали чемпионата КХЛ.