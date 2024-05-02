Михаил Кравец получал предложение от китайского клуба еще в прошлом году, однако решил остаться в «Авангарде».

Михаил Кравец получал предложение от китайского клуба еще в прошлом году, однако решил остаться в «Авангарде».

Михаил Кравец прокомментировал свое Бывший главный тренер «Авангарда»прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар». Он заявил, что получал предложение от китайского клуба еще в прошлом году и даже согласился на него. Однако через время ему предложили тренировать «ястребов», и он решил вернуться в омский клуб.

– В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в «Куньлуне», был со всеми знаком, целый год провел в Харбине. Для меня это все знакомо. Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься, для того чтобы довести команду до плей-офф и чтобы команда показывала достойный результат, – заявил Кравец.

Напомним, что «Авангард» отправил Михаила Кравца в отставку 19 марта после разгромного поражения от «Локомотива» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.