Сергей Бойков может перейти в китайскую команду. А в омском клубе может оказаться молодой и результативный канадец.

Сергей Бойков может перейти в китайскую команду. А в омском клубе может оказаться молодой и результативный канадец.

Похоже, «Авангард» может серьезно перекроить защитную линию перед стартом следующего сезона. Сегодня стало известно, что омский клуб расстался с игроками обороны Богданом Киселеичем и Егором Рыковым. Также стало известно, что состав «ястребов» могут пополнить защитники Павел Коледов и Алексей Соловьев. Но могут произойти и другие перестановки.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, «Авангард» и «Куньлунь» готовят обмен защитниками. В китайскую команду должен перейти Сергей Бойков, а в обратном направлении проследует канадец Райан Меркли. Также «Куньлунь» получит денежную компенсацию.

Сергей Бойков перешел в «Авангард» в сентябре 2023 года из «Динамо». С ним был заключен двухлетний контракт. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист провел 52 игры, в которых набрал 8 (6+2) очков. Бойков зарекомендовал себя как надежный защитник, который редко подключается в атаку. Но он подвержен травмам, из-за чего дважды выбывал из строя по ходу сезона.

Что касается 23-летнего Меркли, то этот защитник имеет небольшой опыт игры в НХЛ. Прошедший сезон получился для него очень успешным. За «Куньлунь» канадец провел 64 матча, в которых набрал 29 (3+26) очков.