Толчинский не помог: «Авангард» одержал важную победу над «Металлургом»

Матч в Магнитогорске завершился со счетом 3:1.

В Магнитогорске завершился матч «Авангарда» и «Металлурга». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «ястребов».

Первый период омичи начали активно и смогли отличиться уже на 4-й минуте. Артем Блажиевский вовремя выкатился на пятак соперника и мощным броском поразил ворота «лисов». Голевую передачу из-за ворот отдал Александр Волков. Далее игра выровнялась, однако сравнять счет «хозяевам» не удавалось. На 11-й минуте удвоить преимущество удалось Василию Пономареву с передачи Дмитрия Рашевского и Игоря Мартынова. Больше голов в первом периоде не было.

Во втором отрезке «Металлург» забрал инициативу, однако уменьшить отставание удалось только на 36-й минуте. Шайбу забросил экс-игрок «Авангарда» Сергей Толчинский с передачи Ильи Набокова и Руслана Исхакова. Несмотря на множество атак, больше во втором периоде голов не было.

В третьем периоде «хозяева» всеми силами атаковали омичей, однако благодаря действиям полевых игроков поразить ворота Никиты Серебрякова так и не удалось. «Авангард» же, в свою очередь, более удачно воспользовался своими голевыми моментами. На 51-й минуте точку в матче поставил американский нападающий Эндрю Потуральски с передачи Джованни Фьоре и Артема Блажиевского, сделав счет 3:1.

Следующую встречу «Авангард» проведет 4 декабря на «G-Drive Арене» против ХК «Сочи».