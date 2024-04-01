Бывший главный тренер «ястребов» нелицеприятно высказался о своем преемнике Сергее Звягине, который сегодня официально возглавил команду.

Бывший главный тренер «ястребов» нелицеприятно высказался о своем преемнике Сергее Звягине, который сегодня официально возглавил команду.

Назначение главным тренером ХК «Авангард» Сергея Звягина, о котором клуб объявил сегодня, 1 апреля, прокомментировал бывший рулевой команды Михаил Кравец. Тренер, напомним, был уволен по ходу серии с ярославским «Локомотивом». При Звягине команда выиграла три матча, однако в седьмой, решающей, встрече уступила 0:2 и вылетела из плей-офф. Несмотря на это, и.о. главного тренера Звягин получил контракт на два сезона.

– Клуб проиграл серию второго раунда. А год назад мы дошли до третьего раунда, где уступили «Ак Барсу». И после бронзовых медалей меня даже брать не хотели. Удивлен я теперь или нет? Вот и подумайте, – заявил Кравец в интервью «Матч ТВ». – Это право «Авангарда». Значит, они доверяют Звягину. Или сегодня есть вера, а завтра – нет, как сезон пойдет. Если дали контракт, значит, в этом тренере видят перспективу. Просто, может, надо было в сентябре его назначать? Раз такой бриллиант был у них в раздевалке и ему не давали шанса.

По словам тренера, его хотели уволить из «Авангарда» еще год назад, по ходу серии с новосибирской «Сибирью». Но тогда Кравца отстоял генеральный менеджер Рашид Хабибулин. В межсезонье «ястребы» вели переговоры с другими наставниками, однако не смогли заключить ни с кем соглашение и предложили контракт Михаилу Кравцу. При нем «Авангард» одержал 43 победы, забросив 211 шайб, что является клубным рекордом в чемпионатах КХЛ, однако был уволен после поражения от «Локомотива» со счетом 0:7. Кравец считает это несправедливым.

– Я очень переживал из-за того, что не получил шанс исправить ситуацию. Для меня это нож в спину, – охарактеризовал ситуацию бывший тренер «ястребов». – Столько пройти, столько вместе быть – и оказалось, что самым главным виновником одного поражения (0:7 во втором матче серии) стал я. Для меня это тоже было неприятно. Как-то нелогично и непонятно.

Михаил Кравец имеет претензии к своим бывшим помощникам, включая Сергея Звягина. Экс-тренер «Авангарда» считает их предателями.

– Мне нужна была поддержка. А те люди, которые должны были поддержать – они меня предали, – подчеркнул Кравец.

Сейчас он находится без работы и признается, что «с удовольствием пошел бы в любую команду», но предложений пока нет. Если судить по последним интервью специалиста, появятся они нескоро.