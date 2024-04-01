Омск-Информ
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·Спорт

Специалиста утвердили в этой должности на ближайшие два сезона.
Главным тренером «Авангард» назначили Сергея Звягина, который в последнее время был и.о. главного тренера после увольнения Михаила Кравца. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, контракт подписали на два года – до конца сезона 2025/26.
– Сергей Звягин на протяжении нескольких лет показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям. Все его подопечные росли в мастерстве и приносили «Авангарду» пользу. В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал все возможное для победы. Не хватило совсем немного, но все видели, как изменилась игра «Авангарда», как сплотился коллектив, – отметил председатель совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин.
Руководитель омского клуба также пожелал удачи новому главному тренеру.
·Спорт

Специалиста утвердили в этой должности на ближайшие два сезона.
Главным тренером «Авангард» назначили Сергея Звягина, который в последнее время был и.о. главного тренера после увольнения Михаила Кравца. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, контракт подписали на два года – до конца сезона 2025/26.
– Сергей Звягин на протяжении нескольких лет показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям. Все его подопечные росли в мастерстве и приносили «Авангарду» пользу. В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал все возможное для победы. Не хватило совсем немного, но все видели, как изменилась игра «Авангарда», как сплотился коллектив, – отметил председатель совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин.
Руководитель омского клуба также пожелал удачи новому главному тренеру.