Теперь уже бывший главный тренер «Авангарда» рассказал, что утром готовился к следующей игре, а потом к нему зашли генменеджер и спортивный директор и сообщили, что он отправлен в отставку.

Теперь уже бывший главный тренер «Авангарда» рассказал, что утром готовился к следующей игре, а потом к нему зашли генменеджер и спортивный директор и сообщили, что он отправлен в отставку.

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал новость о своей отставке. Напомним, что после разгромного поражения от «Локомотива» руководство клуба приняло решение расторгнуть с Кравцом контракт.

– Ну, что поделаешь? Конечно, было вчера неприятно, что так проиграли. Я надеялся, что смогу еще вернуть команду с матчами в Омск. Готовился, с утра сидел и просматривал игру, отмечал моменты, готовился к собранию. Но когда пришел на работу, то ко мне зашли генеральный менеджер Антон Курьянов вместе со спортивным директором Евгением Забугой. И объявили, что руководство приняло решение расторгнуть со мной контракт, – сообщил Кравец в интервью «Матч ТВ».

Специалист поблагодарил и город, где работал в последнее время, и болельщиков «Авангарда» за поддержку.

– Конечно, это неприятные новости. Но я понимаю, что есть такая работа – надо через неудачи двигаться дальше. Я благодарен Омску за эти прекрасные два года. Благодарность болельщикам за то, что так поддерживали и переживали, так меня любили. Огромное им спасибо! Они всегда останутся у меня в сердце, – признался Михаил Кравец.

В то же время бывший главный тренер «Авангарда» расстроился из-за того, что ему не дали даже маленького шанса, чтобы исправить ситуацию в серии с «Локомотивом».

– Но у меня нет никаких претензий к «Авангарду», я все понимаю. Такая у нас работа, – заявил Кравец.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» назначен Сергей Звягин. Сам Михаил Кравец узнал об этом только от журналистов.