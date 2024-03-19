Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Теперь уже бывший главный тренер «Авангарда» рассказал, что утром готовился к следующей игре, а потом к нему зашли генменеджер и спортивный директор и сообщили, что он отправлен в отставку.

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал новость о своей отставке. Напомним, что после разгромного поражения от «Локомотива» руководство клуба приняло решение расторгнуть с Кравцом контракт.

– Ну, что поделаешь? Конечно, было вчера неприятно, что так проиграли. Я надеялся, что смогу еще вернуть команду с матчами в Омск. Готовился, с утра сидел и просматривал игру, отмечал моменты, готовился к собранию. Но когда пришел на работу, то ко мне зашли генеральный менеджер Антон Курьянов вместе со спортивным директором Евгением Забугой. И объявили, что руководство приняло решение расторгнуть со мной контракт, – сообщил Кравец в интервью «Матч ТВ».

Специалист поблагодарил и город, где работал в последнее время, и болельщиков «Авангарда» за поддержку.

– Конечно, это неприятные новости. Но я понимаю, что есть такая работа – надо через неудачи двигаться дальше. Я благодарен Омску за эти прекрасные два года. Благодарность болельщикам за то, что так поддерживали и переживали, так меня любили. Огромное им спасибо! Они всегда останутся у меня в сердце, – признался Михаил Кравец.

В то же время бывший главный тренер «Авангарда» расстроился из-за того, что ему не дали даже маленького шанса, чтобы исправить ситуацию в серии с «Локомотивом».

– Но у меня нет никаких претензий к «Авангарду», я все понимаю. Такая у нас работа, – заявил Кравец.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» назначен Сергей Звягин. Сам Михаил Кравец узнал об этом только от журналистов.

4087
·Спорт

Теперь уже бывший главный тренер «Авангарда» рассказал, что утром готовился к следующей игре, а потом к нему зашли генменеджер и спортивный директор и сообщили, что он отправлен в отставку.

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал новость о своей отставке. Напомним, что после разгромного поражения от «Локомотива» руководство клуба приняло решение расторгнуть с Кравцом контракт.

– Ну, что поделаешь? Конечно, было вчера неприятно, что так проиграли. Я надеялся, что смогу еще вернуть команду с матчами в Омск. Готовился, с утра сидел и просматривал игру, отмечал моменты, готовился к собранию. Но когда пришел на работу, то ко мне зашли генеральный менеджер Антон Курьянов вместе со спортивным директором Евгением Забугой. И объявили, что руководство приняло решение расторгнуть со мной контракт, – сообщил Кравец в интервью «Матч ТВ».

Специалист поблагодарил и город, где работал в последнее время, и болельщиков «Авангарда» за поддержку.

– Конечно, это неприятные новости. Но я понимаю, что есть такая работа – надо через неудачи двигаться дальше. Я благодарен Омску за эти прекрасные два года. Благодарность болельщикам за то, что так поддерживали и переживали, так меня любили. Огромное им спасибо! Они всегда останутся у меня в сердце, – признался Михаил Кравец.

В то же время бывший главный тренер «Авангарда» расстроился из-за того, что ему не дали даже маленького шанса, чтобы исправить ситуацию в серии с «Локомотивом».

– Но у меня нет никаких претензий к «Авангарду», я все понимаю. Такая у нас работа, – заявил Кравец.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» назначен Сергей Звягин. Сам Михаил Кравец узнал об этом только от журналистов.

4087