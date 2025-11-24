Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» установил клубный рекорд скорострельности в КХЛ

«Ястребы» забросили три шайбы за 40 секунд.

Вчера, 23 ноября, в Астане прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

На 25-й минуте матча «ястребы» забросили три шайбы подряд, которые уложились в 40 секунд. Авторами голов стали Михаил Котляревский, Михаил Гуляев и Василий Пономарев. Это новый рекорд скорострельности омского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

Предыдущее достижение «Авангарда» было установлено 6 декабря 2021 года в поединке против рижского «Динамо», тогда омичам удалось отличиться трижды за 64 секунды. Те шайбы записали на свой счет Арсений Грицюк и Илья Каблуков.

