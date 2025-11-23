Омский «Авангард» стремительно разорвал «Барыс» на выезде

Вышедший с больничного форвард омичей Пономарев оформил дубль.

Hawk.ru

В Астане завершился матч «Авангарда» и «Барыса». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу омичей.

В первом периоде отличились омичи. Первой шайбой отличился недавно вышедший с больничного Василий Пономарев.

Во втором периоде «Барысу» было не продохнуть – вторую шайбу в ворота казахстанской команды забросил Михаил Котляревский. Третий гол не заставил себя долго ждать – уже через несколько минут отличился Михаил Гуляев. Почти сразу же вратарь «Барыса» пропустил еще одну шайбу. Автором четвертого гола стал Василий Пономарев, оформивший дубль. Отметим, что омичи провели стремительную атаку и забили 3 гола за 40 секунд игры. Пятая шайба и второй дубль в матче принадлежат Михаилу Котляревскому. «Сухую» серию омичей прервал Алихан Омирбеков, забросивший первую шайбу в ворота «Авангарда» на последних минутах второго периода.

В третьем отличился «Барыс». Автором второй шайбы команды из Казахстана стал Макс Уиллман. Итоговый счет составил 5:2 в пользу гостей.