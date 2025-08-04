Контракт с ним рассчитан на один сезон.

Хоккейный клуб «Барыс» объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника «Авангарда» Михаила Кравца. Соглашение с ним рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон.

Последней командой, которую возглавлял Кравец, был китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». Под его управлением команда заняла девятую позицию в Западной конференции КХЛ по результатам «регулярки». Ранее специалист трудился в омском «Авангарде», хабаровском «Амуре» и подмосковном «Витязе».

Что касается нового клуба тренера, то по итогам предыдущего сезона он занял двенадцатое место в Восточной конференции турнира КХЛ.

Напомним, что в позапрошлом сезоне после разгромного поражения от «Локомотива» с ним расторгли контракт.