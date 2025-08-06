Омск-Информ
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·Общество

Женщина встретила в лесу барсука.
Жительница деревни Рязаны Муромцевского района Омской области встретила в лесу барсука. Она сняла зверька на видео. Как сообщает «Вечерний Омск», обитатель леса бежал по дорожке, но, почувствовав запах людей, остановился и сменил направление, скрывшись в кустах.
Отметим, что за это лето омичи не впервый раз сталкиваются с дикими животными. На этой неделе омич, отдыхающий возле озера Данилово в Муромцевском районе, набрел на медведя. Мужчина убежал, но успел сделать несколько кадров.
Отметим, что барсуки и медведи – это животные, на которых в Омской области можно охотиться. Причем в этом году власти увеличили лимит добычи и тех и других, разрешив отстрелить 27 и 7 % от их численности.
Андрей Андреев
·Общество

Женщина встретила в лесу барсука.
Жительница деревни Рязаны Муромцевского района Омской области встретила в лесу барсука. Она сняла зверька на видео. Как сообщает «Вечерний Омск», обитатель леса бежал по дорожке, но, почувствовав запах людей, остановился и сменил направление, скрывшись в кустах.
Отметим, что за это лето омичи не впервый раз сталкиваются с дикими животными. На этой неделе омич, отдыхающий возле озера Данилово в Муромцевском районе, набрел на медведя. Мужчина убежал, но успел сделать несколько кадров.
Отметим, что барсуки и медведи – это животные, на которых в Омской области можно охотиться. Причем в этом году власти увеличили лимит добычи и тех и других, разрешив отстрелить 27 и 7 % от их численности.
Андрей Андреев