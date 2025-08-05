Он успел снять его на видео и убежать.
Омич, отдыхающий около озера Данилово на границе Муромцевского района и Новосибирской области, встретился в лесу с медведем. Об этом он рассказал в соцсетях, где также поделился видео этой встречи.
- Замечательная новость, к нам пришли медведи, давайте будем беречь медведей и просто научимся быстро бегать! Отдых с медведями это восторг и вдохновение! - написал омич.
В комментариях еще одна омичка рассказала, что медведи в этих краях водятся давно. Еще 8 лет назад она ездила на озеро Данилово, и ее предупредили, что в лес лучше не ходить, так как там обитают медведи.
Напомним, весной этого года жители Усть-Ишимского района рассказали о встрече с диким медведем. Отпечатки его лап нашли на одной из центральных улиц деревни Большая Бича.
Кроме того, в этом году омское правительство увеличило лимиты добычи бурых медведей на 27 %.