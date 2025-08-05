Он успел снять его на видео и убежать.

Омич, отдыхающий около озера Данилово на границе Муромцевского района и Новосибирской области, встретился в лесу с медведем. Об этом он рассказал в соцсетях, где также поделился видео этой встречи.

- Замечательная новость, к нам пришли медведи, давайте будем беречь медведей и просто научимся быстро бегать! Отдых с медведями это восторг и вдохновение! - написал омич.

В комментариях еще одна омичка рассказала, что медведи в этих краях водятся давно. Еще 8 лет назад она ездила на озеро Данилово, и ее предупредили, что в лес лучше не ходить, так как там обитают медведи.

Напомним, весной этого года жители Усть-Ишимского района рассказали о встрече с диким медведем. Отпечатки его лап нашли на одной из центральных улиц деревни Большая Бича.