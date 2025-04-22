Омск-Информ
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·Общество

Местные жители обнаружили следы животного.
Жители Усть-Ишимского района Омской области рассказали о встрече с диким медведем. Автор видео поделился впечатляющими кадрами, запечатлев отпечатки лап крупного хищника, обнаруженные на мокрой почве одной из центральных улиц деревни Большая Бича. Судя по размеру следов, животное отличается внушительными размерами.
Видео, выложенное в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте», демонстрирует, что следы ведут прямо к жилищам сельчан. Пока непонятно, проходил ли медведь мимо или обосновался здесь надолго.
Ранее сообщалось, что жители деревни Бобровки Тарского района тоже замечали на выезде из деревни следы медведя.
·Общество

Местные жители обнаружили следы животного.
Жители Усть-Ишимского района Омской области рассказали о встрече с диким медведем. Автор видео поделился впечатляющими кадрами, запечатлев отпечатки лап крупного хищника, обнаруженные на мокрой почве одной из центральных улиц деревни Большая Бича. Судя по размеру следов, животное отличается внушительными размерами.
Видео, выложенное в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте», демонстрирует, что следы ведут прямо к жилищам сельчан. Пока непонятно, проходил ли медведь мимо или обосновался здесь надолго.
Ранее сообщалось, что жители деревни Бобровки Тарского района тоже замечали на выезде из деревни следы медведя.