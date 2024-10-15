Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Они предполагают, что дикий зверь искал пищу перед спячкой.
Жители деревни Бобровки Тарского района заметили на выезде из деревни следы медведя. Как сообщает «Тарское Прииртышье», дикий зверь мог охотиться на домашний скот.
– Судя по всему, медведь прошел по окраине деревни. Скорее всего, он пытался догнать кобылу с новорожденным жеребенком. Но лошадь так просто не отдаст малыша, – рассказала местная жительница Ольга Бенке.
Сельчанка отметила, что медведи в их краях перестали быть редкостью. Местные жители опасаются за сохранность поголовья лошадей и коров. Ранее жители региона публиковали видео с медведем, снятое якобы в селе Ложниково Тарского района.
·Общество

Они предполагают, что дикий зверь искал пищу перед спячкой.
Жители деревни Бобровки Тарского района заметили на выезде из деревни следы медведя. Как сообщает «Тарское Прииртышье», дикий зверь мог охотиться на домашний скот.
– Судя по всему, медведь прошел по окраине деревни. Скорее всего, он пытался догнать кобылу с новорожденным жеребенком. Но лошадь так просто не отдаст малыша, – рассказала местная жительница Ольга Бенке.
Сельчанка отметила, что медведи в их краях перестали быть редкостью. Местные жители опасаются за сохранность поголовья лошадей и коров. Ранее жители региона публиковали видео с медведем, снятое якобы в селе Ложниково Тарского района.