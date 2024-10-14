Сообщается, что косолапый был обнаружен в селе Ложниково Тарского района. Многие в это не верят.

В популярной группе «ЧП Тара» соцсети «ВКонтакте» распространяется видеоролик, на котором запечатлено появление медведя в месте проживания людей. Утверждается, что действие происходит в селе Ложниково Тарского района.

На кадрах, снятых на видеорегистратор легкового автомобиля, зафиксирован довольно крупный косолапый, пришедший во двор частного дома. На медведя лает привязанная к столбу собака, но хищник, не обращая на нее особого внимания, мечется по территории в свете фар. Двое мужчин, находящихся в машине, запечатлив появление медведя, решают, что делать дальше – преследовать медведя или на всякий случай отвязать собаку, чтобы вернувшийся во двор косолапый не задрал ее.

Ролик вызвал дискуссию среди пользователей соцсети. Многие сомневаются, что действие происходит в Омской области. Также высказывается мнение, что видео было снято несколько лет назад.

До этого горячие споры были вокруг ролика, снятого в ночь на 10 октября в Муромцевском районе. Местные жители ехали из райцентра в сторону деревни Павловка и заметили на дороге стаю волков. Хищники сидели у проезжей части в компании собак. В областном Минприроды тогда заявили, что животные на видео не похожи на волков, предположив, что это все же бездомные собаки.