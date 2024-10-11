Омск-Информ
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·Общество

В Муромцевском районе заметили хищников.

Ночью 10 октября в Муромцевском районе заметили стаю хищников, сообщают «Вести Омск». Местные жители ехали на машине из райцентра Муромцево в сторону деревни Павловки. Фары выхватили из темноты волков, которые сидели на дороге. Хищники были в компании собак.

По словам местной жительницы, волков в районе не видели давно. В Минприроды заявили, что животные на видео не похожи на волков. В ведомстве предположили, что это бездомные собаки, потому что их поведение нетипично для хищников.

·Общество

В Муромцевском районе заметили хищников.

Ночью 10 октября в Муромцевском районе заметили стаю хищников, сообщают «Вести Омск». Местные жители ехали на машине из райцентра Муромцево в сторону деревни Павловки. Фары выхватили из темноты волков, которые сидели на дороге. Хищники были в компании собак.

По словам местной жительницы, волков в районе не видели давно. В Минприроды заявили, что животные на видео не похожи на волков. В ведомстве предположили, что это бездомные собаки, потому что их поведение нетипично для хищников.