Хищники за одну ночь загрызли 11 овец у местного фермера.

Сегодня, 10 августа, в соцсетях появилось сообщение от фермера из Тевризского района Омской области. Его хозяйство несколько лет кошмарят волки.

Не стал исключением и нынешний год. Так, прошлой ночью волки пробрались в сарай сельчанина и убили 11 овец, еще пять животных получили серьезные ранения. В подтверждение своих слов автор поста выложил снимки растерзанных овец.

– Не знаем уже, куда жаловаться. Людям вечером на улицу страшно выходить, – заявил фермер.

Подписчики выдвинули несколько версий происходящего. Одна из них заключается в том, что волки стали охотиться на домашний скот из-за сокращения поголовья зайцев. Кроме того, колхозы перестали вести работы на полях, и ничто теперь не препятствует разбою волков. Автору поста посоветовали завести ружье и собаку.