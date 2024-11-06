Омск-Информ
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·Общество

Жертвами стали несколько телят.

Накануне, 5 ноября, на территории заповедника «Бобровская дача» в Тарском районе произошло нападение диких волков. Хищники загрызли телят, которые отбились от стаи, сообщает телеграм-канал «Тара TV».

Жертвами стали не менее четырех животных. Специалисты считают, что говорить об активизации волков не стоит. Для тайги в это время года такие ситуации не редкость. Это связано с тем, что дикие животные набирают жир перед зимой.

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·Общество

Жертвами стали несколько телят.

Накануне, 5 ноября, на территории заповедника «Бобровская дача» в Тарском районе произошло нападение диких волков. Хищники загрызли телят, которые отбились от стаи, сообщает телеграм-канал «Тара TV».

Жертвами стали не менее четырех животных. Специалисты считают, что говорить об активизации волков не стоит. Для тайги в это время года такие ситуации не редкость. Это связано с тем, что дикие животные набирают жир перед зимой.

1733