Такую норму установили для охотников чиновники.

Омское правительство установило лимиты добычи барсуков и бурых медведей на год. Они будут действовать с августа 2025 по август 2026 года.

Охотникам разрешат отстрелить 1166 барсуков, то есть 7 % от их численности, которая в регионе превышает 15 тыс. особоей. Медведей отстрелят 680 – 27 % от численности, которая составляет 2465 особей.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом лимиты добычи в Омской области выросли. В прошлом году разрешали отстрелить 1013 барсуков и 643 медведя.