Оба дома подлежат сносу.

Мэрия Омска приняла постановления о признании аварийными двух многоквартирных жилых домов, расположенных в Ленинском административном округе. Один из них находится по адресу: улица Литейная, 23, на Московке, второй – на улице Урожайная, 35, в Порт-Артуре. Оба дома решено снести.

Здания являются одноэтажными и состоят из нескольких квартир. Дом на Литейной улице был возведен в 1957 году, а строение на Урожайной улице – в 1938 году. Решение признать их аварийными было принято 8 июля специальной комиссией. Жильцов необходимо переселить до 31 декабря 2032 года.

Ранее сообщалось, что два помещения в Омске признали нежилыми. Одно из них находится в Центральном округе на улице 16-я Линия, а другое – в поселке 7-й Кирпичный Завод. Примечательно, что варианты по дальнейшему использованию второго помещения ждут от чиновников до конца 2032 года.