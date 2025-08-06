Нежилыми признаны два помещения.

В Омске нежилыми признаны два помещения. Оба постановления опубликованы вчера, 5 августа, на сайте мэрии.

Как сказано в документах, опасными для жизни признан частный дом на улице 19-я Линия, 6б, в Центральном округе и квартира доме № 16 в поселке 7-й Кирпичный Завод.

Примечательно, что департаменту жилищной политики поставлена задача внести предложения по дальнейшему использованию жилого помещения в поселке. Варианты использования помещения чиновиники должны предоставить до 31 декабря 2032 года.

Напомним, что аварийным считается здание целиком, если его инженерные системы полностью износились, получили повреждения и не могут быть восстановлены. Такие строения однозначно подлежат сносу. В то же время помещение может быть признано непригодным для проживания отдельно или вместе со зданием, если условия там стали неподходящими для жизни (например, высокая влажность, наличие плесени), и эти проблемы невозможно устранить. Вопрос о судьбе непригодного помещения решается специальной комиссией.