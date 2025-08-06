За месяц стоимость аренды выросла на 2,7 %.

В Омске выросли цены на съем жилья. Это традиционно связано с началом учебного периода у студентов и возвращением горожан из отпусков. Как показывают данные «Яндекс.Аренда», за прошедший месяц стоимость арендованного жилья в среднем увеличилась на 2,7 %, тогда как общее предложение квартир уменьшилось сразу на 13,1 %.

Эксперты отметили, что снять однокомнатную квартиру в Омске можно по цене от 16 до 58 тыс. рублей, студию – от 15 до 55 тыс. рублей, двухкомнатную квартиру – от 20 до 100 тыс. рублей, а трехкомнатную – от 30 до 120 тыс. рублей. Среднерыночный показатель стоимости месячной аренды всех типов недвижимости составляет около 25 тыс. рублей.

Отмеченный рост цен оказался умеренным по сравнению с другими крупными городами-миллионниками, такими как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пермь и Воронеж.