Цены снизились в трех из пяти частей города.

По данным сервиса «Яндекс. Аренда», в Омске изменилась средняя стоимость долгосрочной аренды жилья. В мае в среднем она обходилась в 24 тыс. рублей, что на 0,1 % дешевле предыдущего месяца.

Отметим, что в двух округах аренда стала дешевле, а в трех – дороже. В Кировском округе съемное жилье подорожало на 1,9 % – до 24,8 тысячи рублей. В Ленинском – на 1,1 % (20,5 тыс. рублей), в Октябрьском – на 2,3 % (20,6 тыс. рублей). В Центральном округе квартиры в среднем сдают по 24,3 тыс. рублей (–1,8 %), в Советском округе – по 23,8 тыс. рублей (–1,4 %).

Отметим также, что предложение жилья в аренду за месяц выросло в Омске на 5 %.