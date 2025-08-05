Тренер рассказал о сложностях подписания и характере новичков.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о новичках команды и о том, почему клуб так долго добивался их подписания. По его словам, в предсезонной подготовке особое внимание уделяется переходам из обороны в атаку и обратно.

– Максим Лажуа – классный игрок и классный человек. Я работал с ним и в Оттаве и в Торонто, поэтому знаю его лично и прекрасно понимаю, на что он способен, – отметил Буше.

Отдельно наставник остановился на подписании американского форварда Эндрю Патуральски. Буше напомнил, что это был один из самых долгожданных трансферов последних лет: на переговоры ушли месяцы. В течение пяти лет игроком интересовались разные клубы КХЛ, но заполучить его никому не удавалось, и в итоге он выбрал «Авангард».

– Нам пришлось много его убеждать, честно рассказывать о лиге, России и Омске. Мы гордимся, что подписание состоялось, это было важно для нас, – подчеркнул тренер.

Завершая разговор о новичках, Буше выделил и защитника Джозефа Чеккони. Он отметил, что новобранцы не только ладят друг с другом, но и являются хорошими друзьями за пределами льда.

– Немаловажно и то, как игрок относится к своей роли. У него, допустим, спрашиваешь: «Где ты хочешь играть – в большинстве или в меньшинстве?». И слышишь в ответ: «Ставьте меня куда угодно, я сделаю все, чтобы помочь команде». Это именно то отношение, которое мы хотим видеть от ребят, – пояснил наставник.

Напомним, что ранее Дамир Шарипзянов высоко оценил игру Чеккони, подчеркивая его габариты и умение вести силовую борьбу.