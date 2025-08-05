Капитан поделился своими впечатлениями от первых тренировок.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от первых тренировок команды и адаптации новичков. Его новый партнер по обороне Джозеф Чеккони сразу порадовал позитивным вайбом. Капитан омской команды остался доволен.

- Он хороший, габаритный защитник, умеет вести борьбу, но и, так скажем, на шайбу не гавкает, да, хорошо может отдать передачу. Так что, два дня покатались, пока что я всем очень доволен, но он, вроде, тоже доволен. Так что просто нужно время привыкнуть, знать, кто где находится, потому что все равно со временем ты понимаешь, куда он поедет, и тогда уже легче играть, - отметил Шарипзянов.

Капитан заявил, что все новые игроки быстро влились в коллектив и с удовольствием находятся в команде. Легионеры отмечают, что «G-Drive Арена» впечатляет их больше, чем многие площадки в НХЛ.

- Понятно, что процесс адаптации не займет ни месяц, ни два. Но я надеюсь, что к Новому году и, конечно, к марту мы выйдем на боевую готовность, - подытожил Шарипзянов.

Ранее главный тренер Ги Буше рассказал о большой работе по формированию состава команды вместе с тренерским и административным штабом.