В шорт-листе «ястребов» было более 120 человек.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о масштабной работе по формированию состава к новому сезону. По его словам, приходилось часами созваниваться с менеджерами и тренерами, которые знают этого игрока.

– Иногда мне приходилось ехать на машине по семь часов, чтобы лично встретиться с игроком у него дома, поговорить с ним и с его семьей. Поэтому проделана колоссальная работа: я изучил более 125 игроков вместе с Евгением Кожевниковым, Германом Чистяковым, Алексеем Сопиным и Дэйвом Барром, – отметил Буше.

Кроме того, главный тренер отметил, что им требовались не просто хорошие игроки, а прежде всего хорошие люди, которые действительно смогут войти в культуру и команду. Те спортсмены, которые остались с прошлого сезона, показывают именно то отношение к работе, которого от них ждут, и готовы трудиться на благо команды – именно это и является тем, что они хотят видеть.

– Ребята, которые присоединились к нам, это также те, кто отвечает нашим принципам и вписывается в нашу культуру, в командную культуру. Здесь нет ни одного лишнего игрока, то есть все игроки – это в первую очередь высококлассные люди, потому что это действительно немаловажно и играет порой даже ключевую роль. Понятно, что мы не довольствуемся достигнутым, и работа продолжается, она никогда не останавливается, – поделился канадский специалист.

Напомним, что ранее Буше поставил точку в скандале с Владимиром Ткачевым, объяснив, что руководство до конца планировало сохранить нападающего, но было ограничено потолком зарплат.