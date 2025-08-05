Главный тренер рассказал о долгих переговорах и тщательной проверке личности игрока.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал подписание нового легионера команды, нападающего Эндрю Потуральски.

– С Потуральски мы начали переговоры давно. Мы много общались с агентами. Каждый игрок, который остался в нашей команде, – это тот, в ком мы видели правильное отношение, рабочую этику и дисциплину. Те, у кого этого не было, они просто ушли. Иногда были и сложные решения из-за потолка зарплат. Если вы хотите усилить состав по всем направлениям, финансы становятся критически важными. Это реальность эпохи потолка зарплат. Что касается Потуральски, это игрок, за которым многие клубы КХЛ охотились не первый год, – рассказал тренер в интервью «Авангард ТВ».

Буше отметил, что клуб ориентировался не только на его звездный статус, но и на личностные характеристики.

– Мы сделали все возможное, чтобы убедить его приехать. Это не было решением одного дня. Переговоры длились месяцами. Тут важно понимать, что дело не только в желании игрока. Это еще и вопрос проверки. Не только статистики, но и личности. Люди часто ошибаются, ориентируясь только на цифры и громкие имена. Поэтому мы провели тщательное домашнее задание по Поцу. У нас есть связи. Мы говорили с генеральными менеджерами, тренерами, игроками. И поняли, это не просто отличный хоккеист. Это достойный человек, – добавил канадец.

Буше добавил, что такие люди, как Потуральски, становятся победителями, а не просто хорошими игроками.

– Он звезда, но не ведет себя как звезда. Он лидер. Он хочет быть частью команды и делает окружающих лучше. Настоящий лидер – это не тот, кого должны тянуть партнеры, а тот, кто ведет за собой других. Помню, один из разговоров с ним касался его роли в звене и игре в большинстве. Я спросил его о том, где он себя видит. А он ответил: «Неважно, можете ставить меня куда угодно. Я сделаю то, что лучше для команды». Вот такой ответ показывает, с кем ты имеешь дело. Именно такие люди становятся победителями. Не просто хорошими игроками, победителями. Поэтому мы очень рады, что он приехал к нам, – заключил Буше.