Омск-Информ
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·Происшествия

Правоохранители выяснят, проходил ли омич комиссию перед забегом.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 65-летнего участника Сибирского международного марафона Александра Сороковикова. Напомним, трагедия произошла утром 2 августа.
– По предварительным данным, полученным в результате судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионера наступила от острой сердечной недостаточности. В ходе проверки будут тщательно выяснены все причины случившегося, в том числе обстоятельства прохождения спортсменом перед регистрацией на мероприятие врачебной комиссии, – сообщили в следственном комитете.
Как сообщалось ранее, мужчина потерял сознание уже на 2-м километре трассы, хотя был опытным спортсменом. За его плечами более тридцати марафонов SIM.
Андрей Андреев
·Происшествия

Правоохранители выяснят, проходил ли омич комиссию перед забегом.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 65-летнего участника Сибирского международного марафона Александра Сороковикова. Напомним, трагедия произошла утром 2 августа.
– По предварительным данным, полученным в результате судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионера наступила от острой сердечной недостаточности. В ходе проверки будут тщательно выяснены все причины случившегося, в том числе обстоятельства прохождения спортсменом перед регистрацией на мероприятие врачебной комиссии, – сообщили в следственном комитете.
Как сообщалось ранее, мужчина потерял сознание уже на 2-м километре трассы, хотя был опытным спортсменом. За его плечами более тридцати марафонов SIM.
Андрей Андреев