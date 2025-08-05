Из помещения уже вывезли все оборудование и мебель.

Филиал ресторана быстрого питания Rostic's, работавший более десяти лет на улице Красный Путь, 30/1, у остановки Рабиновича, прекратил свою деятельность. Заведение не функционирует уже несколько недель.

Ранее в суде рассматривалось дело о расторжении договора аренды данного помещения и признании постройки самовольной. Из помещения вывезены все оборудование и мебель, а павильон сейчас пустует и, вероятнее всего, готовится к сносу, сообщает «Новый Омск».

Напомним, что весной этого года за самовольно установленные киоски и ларьки серьезно взялся мэр Омска Сергей Шелест, были проведены рейды с его участием.

Ранее сообщалось, что в одной из точек сети Rostic's нашли зараженную бактериями сальмонеллы курятину.